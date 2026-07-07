Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Versuchte Einbrüche in zwei Wohnungen.

Lippe (ots)

Im Zeitraum 01. - 07.07.2026 versuchten bislang Unbekannte in eine Wohnung in der Brüderstraße sowie in eine Wohnung in der Straße Krumme Weide einzubrechen. Sie hebelten jeweils an einer Tür, aber schafften es nach ersten Erkenntnissen nicht in die Wohnungen einzudringen. Zeugen, die Hinweise zu den versuchten Einbrüchen geben können, informieren bitte unter (05231) 6090 das Kriminalkommissariat 2.

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