Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Pedelec-Fahrer nach Verkehrsunfall verstorben.

Lippe (ots)

Am 17.06.2026 kollidierte ein 65-jähriger Pedelec-Fahrer in der Straße "Am Fischerkamp" mit einem Transporter, den er offenbar übersehen hatte (wir berichteten am 18.06.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12727/6296893).

Bei dem Zusammenstoß wurde der Mann aus Detmold - trotz getragenem Helm - lebensgefährlich verletzt. Am Freitag (03.07.2026) erlag der 65-Jährige nun im Klinikum seinen schweren Verletzungen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell