POL-LIP: Bad Salzuflen. Pedelec-Fahrer nach Verkehrsunfall verstorben.
Lippe (ots)
Am 17.06.2026 kollidierte ein 65-jähriger Pedelec-Fahrer in der Straße "Am Fischerkamp" mit einem Transporter, den er offenbar übersehen hatte (wir berichteten am 18.06.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12727/6296893).
Bei dem Zusammenstoß wurde der Mann aus Detmold - trotz getragenem Helm - lebensgefährlich verletzt. Am Freitag (03.07.2026) erlag der 65-Jährige nun im Klinikum seinen schweren Verletzungen.
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