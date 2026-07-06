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Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Pedelec-Fahrer nach Verkehrsunfall verstorben.

Lippe (ots)

Am 17.06.2026 kollidierte ein 65-jähriger Pedelec-Fahrer in der Straße "Am Fischerkamp" mit einem Transporter, den er offenbar übersehen hatte (wir berichteten am 18.06.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12727/6296893).

Bei dem Zusammenstoß wurde der Mann aus Detmold - trotz getragenem Helm - lebensgefährlich verletzt. Am Freitag (03.07.2026) erlag der 65-Jährige nun im Klinikum seinen schweren Verletzungen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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