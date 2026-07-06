POL-LIP: Extertal-Bösingfeld. Diebstahl aus Handwerker-Bulli.

Lippe (ots) - In der Krentruper Straße beobachtete eine aufmerksame Zeugin am Samstagnachmittag (04.07.2026) gegen 15 Uhr, wie sich mehrere Unbekannte auf dem Vordach einer Turnhalle befanden. Sie zerstörten dort die Blitzableiter inklusive Vorrichtung und schmissen Gegenstände durch die Oberlichter in das Gebäude, wodurch ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 1.500 Euro entstand. Ob sie auch versuchten in die ...

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