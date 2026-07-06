POL-LIP: Extertal-Bösingfeld. Diebstahl aus Handwerker-Bulli.
Lippe (ots)
Ein Mercedes Vito, der auf einem Firmengelände in der Bruchstraße abgestellt war, wurde zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmittag (03. - 05.07.2026) auf bislang unbekannte Weise geöffnet. Die Diebe durchwühlten den Handwerker-Bulli auf der Suche nach Beute und stahlen nach ersten Erkenntnissen zwei Durchlauferhitzer. Zeugenhinweise zum Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer (05231) 6090 entgegen.
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