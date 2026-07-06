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Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal. Mehrere Fahrzeuge geöffnet und durchsucht.

Lippe (ots)

Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen (04./05.07.2026) öffneten bislang Unbekannte auf dem Gelände eines Abschleppunternehmens in der Breslauer Straße mehrere Fahrzeuge. Sie durchwühlten die Innenräume auf der Suche nach Diebesgut. Ob aus den Fahrzeugen etwas gestohlen wurde, ist noch nicht abschließend geklärt. Zeugen, die im Bereich des Firmengeländes verdächtige Personen beobachtet haben und Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 2.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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