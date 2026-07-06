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Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Frontalzusammenstoß: In den Gegenverkehr geraten.

Lippe (ots)

Auf der Straße Am Zubringer (B 239) ereignete sich am Samstagabend (04.07.2026) gegen 18.10 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem drei Personen schwer verletzt wurden. Ein 59-jähriger Ford S-Max-Fahrer aus Kirchlengern war mit seiner Beifahrerin in Richtung Herford unterwegs, als er - vermutlich durch einen medizinischen Notfall - auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte er frontal mit einem 23-jährigen Renault Trafic-Fahrer aus Bad Salzuflen. Alle drei Personen erlitten schwere Verletzungen; für die 57-jährige Beifahrerin ist von einer Lebensgefahr auszugehen. Ein Verkehrsunfall-Team der Polizei Paderborn unterstützte bei der Unfallaufnahme. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 35.000 Euro. Ausgelaufene Betriebsstoffe wurden abgestreut. Die Straße blieb bis etwa 21.30 Uhr gesperrt.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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