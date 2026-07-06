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Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Pivitsheide. Beim Abbiegen übersehen - Zusammenstoß an Einmündung.

Lippe (ots)

An der Einmündung Augustdorfer Straße/Sandstraße kam es am Samstagnachmittag (04.07.2026) gegen 15.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall beim Abbiegen. Ein 18-Jähriger aus Detmold war mit seinem Audi A3 auf der Sandstraße unterwegs und beabsichtigte nach links auf die Augustdorfer Straße abzubiegen. Dabei übersah er nach ersten Erkenntnissen den Audi TT einer 52-Jährigen aus Detmold, die auf der Augustdorfer Straße in Richtung Oerlinghauser Straße fuhr. Im Einmündungsbereich kollidierten die beiden Fahrzeuge miteinander. Fahrer wie auch Fahrerin sowie eine 17-jährige Beifahrerin im A3 erlitten durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen, die vor Ort vom Rettungsdienst behandelt wurden. Beide Wagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Ausgelaufene Betriebsstoffe streute die Feuerwehr ab. Bis etwa 18 Uhr kam es rund um die Unfallstelle zu Verkehrsbehinderungen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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