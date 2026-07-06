POL-LIP: Lage. In Wohnung eingebrochen.
Lippe (ots)
In der Hellmeyerstraße sind bislang Unbekannte am Samstag (04.07.2026) zwischen 8 und 14 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus eingebrochen. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten auf der Suche nach Diebesgut. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie elektronische Geräte, Schmuck und Bargeld. Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können, wenden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 2.
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