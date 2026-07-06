POL-LIP: Lage. In Wohnung eingebrochen.

Lippe (ots) - In der Bahnhofstraße kam es am Samstagmorgen (04.07.2026) gegen 8.50 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 43-Jährige aus Dörentrup fuhr mit ihrem VW T-Roc in Richtung Bega, als ein bislang unbekanntes Fahrzeug in einer Linkskurve nach ersten Erkenntnissen auf ihre Fahrbahn geriet, so dass sie ausweichen musste und daraufhin mit ihrem Auto gegen ...

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