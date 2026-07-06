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Polizei Lippe

POL-LIP: Dörentrup. Kurve geschnitten und nach Verkehrsunfall geflüchtet.

Lippe (ots)

In der Bahnhofstraße kam es am Samstagmorgen (04.07.2026) gegen 8.50 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 43-Jährige aus Dörentrup fuhr mit ihrem VW T-Roc in Richtung Bega, als ein bislang unbekanntes Fahrzeug in einer Linkskurve nach ersten Erkenntnissen auf ihre Fahrbahn geriet, so dass sie ausweichen musste und daraufhin mit ihrem Auto gegen einen Baum prallte. Das andere Fahrzeug hielt nicht an, sondern flüchtete in Richtung Wendlinghausen. Am T-Roc entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Die Fahrerin blieb unverletzt. Das Verkehrskommissariat sucht Zeugen, die telefonisch unter (05231) 6090 Hinweise zum flüchtigen Wagen und der Person hinter dem Steuer geben können.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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