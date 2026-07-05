Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf. Tödlicher Verkehrsunfall: Polizei sucht wichtigen Zeugen.

Lippe (ots)

Am Sonntagnachmittag (05.07.2026, 15:40 Uhr) verunglückten ein 18-jähriger und eine 16-jährige mit einem Kleinkraftrad (Yamaha, rot) auf der Waldstraße in Augustdorf, etwa 250 Meter von der Einmündung Gingweg in Fahrtrichtung Pivitsheide entfernt.

Die 16-Jährige verstarb noch am Unfallort. Der 18-Jährige wurde schwer verletzt in ein Klinikum gebracht.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam das mit den beiden Jugendlichen besetzte Kleinkraftrad aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte im weiteren Verlauf gegen ein Hindernis. Die Ermittlungen zur Unfallursache und wer das Kleinkraftrad gefahren ist dauern an.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang ausdrücklich den Fahrer oder die Fahrerin eines PKW, der das Kleinkraftrad unmittelbar vor dem Unfall überholt haben soll. Dieser PKW gilt nach aktuellem Stand nicht als unfallbeteiligt, sondern als wichtiger Zeuge.

Die Waldstraße war bis 18:45 Uhr gesperrt. Hinweise zu dem gesuchten PKW oder zum Unfallgeschehen bitte an die Polizei Lippe unter (05231) 6090.

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