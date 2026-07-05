POL-LIP: Lage. Öffentlichkeitsfahndung nach 12-Jähriger erledigt.
Lippe (ots)
Die vermisste 12-Jährige aus Lage ist am Sonntagnachmittag (05.07.2026) wohlbehalten nach Hause zurückgekehrt. Die Öffentlichkeitsfahndung wird daher zurückgenommen. Die Polizei Lippe bedankt sich für die Unterstützung. Bitte löschen Sie die veröffentlichten Fotos und personenbezogenen Daten des Mädchens.
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