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Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Öffentlichkeitsfahndung nach 12-Jähriger erledigt.

Lippe (ots)

Die vermisste 12-Jährige aus Lage ist am Sonntagnachmittag (05.07.2026) wohlbehalten nach Hause zurückgekehrt. Die Öffentlichkeitsfahndung wird daher zurückgenommen. Die Polizei Lippe bedankt sich für die Unterstützung. Bitte löschen Sie die veröffentlichten Fotos und personenbezogenen Daten des Mädchens.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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