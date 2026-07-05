POL-LIP: Lage. Öffentlichkeitsfahndung nach 12-Jähriger erledigt.

Lippe (ots) - Seit Sonntag (05.07.2026) wird eine 12-Jährige aus Lage vermisst, die dringend gesucht wird. Eine Eigengefährdung kann nicht ausgeschlossen werden. Das Kind wurde zuletzt am Samstagabend (04.07.26) an ihrem Wohnort in Lage gesehen. Sie kann folgendermaßen beschrieben werden: 1,58 m groß, 45 kg, lange, dunkelblonde Haare und trägt eine feste ...

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