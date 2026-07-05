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Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. 12-Jährige vermisst - Öffentlichkeitsfahndung.

Lippe (ots)

Seit Sonntag (05.07.2026) wird eine 12-Jährige aus Lage vermisst, die dringend gesucht wird. Eine Eigengefährdung kann nicht ausgeschlossen werden. Das Kind wurde zuletzt am Samstagabend (04.07.26) an ihrem Wohnort in Lage gesehen. Sie kann folgendermaßen beschrieben werden: 1,58 m groß, 45 kg, lange, dunkelblonde Haare und trägt eine feste Zahnspange.  Bekleidet ist die Vermisste vermutlich mit einer grauen Leggings, einem hellblauen Hoodie und blauen Adidas Badelatschen. Sie führt einen Rucksack mit.  Ein Foto der Vermissten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW:

https://polizei.nrw/fahndung/208755

Die Polizei bittet Medien und Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche nach der 12-Jährigen. Hinweise zum derzeitigen Aufenthaltsort nimmt die Polizei Lippe unter 05231 6090 entgegen. Angaben zum Vermisstenfall können Sie darüber hinaus auch an jede andere Polizeidienststelle richten.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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