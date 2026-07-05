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Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Hörste - 10-Jährige mit Kinderfahrrad verunfallt

Lippe (ots)

(bb) Am Freitagabend um 18:00 Uhr kam es in Lage-Hörste auf der Hiddentruper Straße zu einem Unfallgeschehen, bei welchem ein 10-jähriges Kind schwer verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 10-jähriges Mädchen aus Lage-Hörste mit ihrem Kinderfahrrad den Radweg der Hiddentruper Straße in Fahrtrichtung Hellweg. Aus bislang unbekannten Gründen kommt das Mädchen zu Fall und verletzt sich schwer. Hinter ihr befuhr ein 14-jähriger Junge aus Lage-Hörste den Radweg in gleiche Richtung. Dieser konnte keine Angaben zum Unfallgeschehen machen. Mittels eines Rettungswagens wurde die 10-Jährige einem nahegelegenen Klinikum zugeführt. Am Fahrrad entstanden keine sichtbaren Schäden. Die gesetzliche Betreuerin der 10-Jährigen erschien vor Ort und begleitete das Mädchen in das Klinikum. Zeugen, die im genannten Zeitraum Feststellungen gemacht haben, welche im Zusammenhang mit dem Unfallgeschehen stehen könnten werden gebeten, sich mit der Polizei Lippe unter der Tel.-Nummer 05231/609-0 in Verbindung zu setzen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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