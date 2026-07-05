Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Kraftstoffdiebstahl

Lippe (ots)

(bb) In der Nacht vom 02. auf den 03.07.2026, vermutlich im Zeitraum von 23:00 Uhr bis 04:30 Uhr, kam es in Bad Salzuflen in der Straße Bexterbreden zu einem Kraftstoffdiebstahl. Bislang unbekannte Diebe haben dabei aus drei landwirtschaftlichen Maschinen Dieselkraftstoff in bislang unbekannter Menge entwendet. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Feststellungen gemacht haben, welche im Zusammenhang mit dem Diebstahl stehen könnten werden gebeten, sich mit der Polizei Lippe unter der Tel.-Nummer 05231/609-0 in Verbindung zu setzen.

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