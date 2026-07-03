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Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe. Mülleimer an Schule in Brand gesetzt.

Lippe (ots)

In der Schulstraße entdeckte ein Zeuge am Mittwochabend (02.07.2026) einen brennenden Mülleimer und wählte den Notruf. Bislang Unbekannte setzten einen Mülleimer an der Gesamtschule zwischen 20.45 und 21.15 Uhr in Brand. Zeugen, die Hinweise zur Sachbeschädigung durch Feuer und mögliche Tatverdächtige geben können, informieren bitte das Kriminalkommissariat 5 unter der Rufnummer (05231) 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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