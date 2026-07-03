POL-LIP: Leopoldshöhe. Mülleimer an Schule in Brand gesetzt.

Lippe (ots) - Am Samstagvormittag (27.06.2026) wurde ein Detmolder in der Krummen Straße von einem Unbekannten attackiert. Nach bisherigen Erkenntnissen kam dem 28-Jährige um kurz nach 10 Uhr ein Mann entgegen, der vor sich hin murmelte und sich ihm näherte. Unvermittelt gab der Unbekannte ihm eine Kopfnuss und verschwand in einer Gasse. Der unbekannte männliche Täter wird folgendermaßen beschrieben: ca. 180 cm ...

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