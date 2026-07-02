Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Unvermittelt attackiert - Zeugen gesucht.

Lippe (ots)

Am Samstagvormittag (27.06.2026) wurde ein Detmolder in der Krummen Straße von einem Unbekannten attackiert. Nach bisherigen Erkenntnissen kam dem 28-Jährige um kurz nach 10 Uhr ein Mann entgegen, der vor sich hin murmelte und sich ihm näherte. Unvermittelt gab der Unbekannte ihm eine Kopfnuss und verschwand in einer Gasse.

Der unbekannte männliche Täter wird folgendermaßen beschrieben: ca. 180 cm groß und 35 Jahre alt, rotbraune, augenscheinlich ungepflegte Haare und dichter Bart, schmale Statur, ausladender, lässiger Gang, unangenehmer Geruch. Der Unbekannte war zur Tatzeit bekleidet mit einer übergroßen, lilafarbenen Sweatshirt-Jacke und einer schwarzen Dreiviertelhose.

Wer Hinweise auf den Tathergang und/oder die Identität des Tatverdächtigen geben kann, meldet sich bitte telefonisch beim Kriminalkommissariat 5, Telefon 05231 6090.

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