Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Cord Römisch und Alexander Rebbe bilden das neue Führungsteam der Detmolder Wache.

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Lippe (ots)

Die Polizeiwache Detmold steht unter einer neuen Führung: Seit Juni 2026 leitet Erster Polizeihauptkommissar Cord Römisch das Team des Detmolder Wach- und Wechseldienstes. Die Beamtinnen und Beamten der Wache sind rund um die Uhr für die Kommunen Augustdorf, Schlangen und ganz Detmold zuständig. Er löst den langjährigen Wachleiter Dr. Matthias Wendtland ab, der sich inzwischen in seinen wohlverdienten Ruhestand verabschiedet hat.

Cord Römisch, seit 1987 im Dienst der Polizei NRW, hat bereits verschiedenste Stationen bei der lippischen Polizei durchlaufen. Nach vielen Jahren als Führungskraft auf den Wachen in Lemgo, Detmold und Bad Salzuflen sowie auf der Leitstelle, wurde er 2021 Leiter des Bezirks- und Schwerpunktdienstes in Detmold. Im Jahr 2023 wechselte er schließlich als Dienstgruppenleiter zurück in die lippische Leitstelle, bevor er nun die Nachfolge des Leiters der Polizeiwache Detmold antrat.

"Mein Wachbereich liegt mir sehr am Herzen, weil ich bereits viele Dienstjahre in dieser Region verbracht habe. Ich möchte gemeinsam mit meinem Team aus Streifen- und Bezirksbeamtinnen und -beamten weiterhin für Sicherheit in unserem Bereich zu sorgen und die über Jahre durch meinen Vorgänger gut ausgebauten Kontakte zu weiteren Institutionen und Partnern der Polizei zu pflegen", so Cord Römisch. Weiterhin führt er aus, worauf er in seiner neuen Position besonders großen Wert legt: "Polizeiarbeit ist Teamarbeit - dabei schließe ich mich als Leiter natürlich mit ein! Im Einsatz ist es unerlässlich, sich gegenseitig aufeinander verlassen zu können und gemeinsam füreinander da zu sein - aber auch seinem Team nach belastenden Einsätzen zur Seite zu stehen und das Erlebte aufzuarbeiten. Als Wachleiter trage ich die Verantwortung dafür, dass meine Leute gut vorbereitet in den Einsatz gehen und vor allem mit einem guten Gefühl wieder nach Hause zurückkehren."

Der 55-Jährige, der mit seiner Familie in Detmold lebt, verbringt seine Freizeit am liebsten mit seinen zwei Hunden, Fußball schauen oder im Urlaub mit dem Wohnwagen.

Der Zweite im Bunde der neuen Führung auf der Polizeiwache Detmold ist Polizeihauptkommissar Alexander Rebbe, der - ebenfalls seit Juni 2026 - den Bezirks- und Schwerpunktdienst leitet. Somit ist er für alle Bezirksdienstbeamtinnen und -beamten der Gemeinde Augustdorf, Schlangen und Detmold zuständig. Sein Vorgänger Polizeihauptkommissar Jens Solomon wechselte innerhalb der Polizeibehörde seinen Aufgabenbereich und ist nun in der Leitstelle tätig.

Alexander Rebbe, der in seiner neuen Funktion gleichzeitig auch Vertreter des Wachleiters Detmold ist, begann seinen Polizeidienst 2007 in Niedersachen. Im Jahr 2014 erfolgte seine Versetzung nach Lippe. Nach Einsätzen auf den Polizeiwachen in Detmold, Lemgo und Blomberg übernahm der Polizeihauptkommissar 2024 eine Dienstgruppenleitung in der Leitstelle. Anschließend wurde ihm die Leitung einer Dienstgruppe auf der Detmolder Wache übertragen, bevor man ihn nun zum Leiter des Bezirks- und Schwerpunktdienstes ernannte.

Der 38-Jährige freut sich über seine neue Aufgabe den Bezirksdienst zu organisieren und zu koordinieren - dazu zählen zum Beispiel auch die Aufgabenrate der lippischen Diensthunde sowie Schwerpunktdienste bei Großveranstaltungen wie Andreasmesse oder auch Versammlungslagen: "Mein Ziel ist es, gemeinsam mit meinem Team des Bezirksdienstes nah bei den Bürgerinnen und Bürgern zu sein und von klein auf Vertrauen in die Polizei aufzubauen. Als Kontaktbeamte sind wir das Bindeglied zwischen Bevölkerung und Polizei. Den Polizisten, den man schon im Kindergarten bei der Verkehrserziehung kennenlernt, vergisst man oft sein ganzes Leben nicht. Ihn auch anzusprechen, wenn man älter ist und polizeiliche Hilfe benötigt - darauf kommt es an."

In seiner Freizeit reist der verheiratete Alexander Rebbe gerne, fährt Mountainbike, ist mit seinem Hund in der Natur unterwegs oder besucht die Heimspiele des TBV Lemgo.

Die Büros vom neuen Führungsduo befinden sich beide im Gebäude der Detmolder Wache an der Bielefelder Straße 90. Telefonisch erreichen Sie Cord Römisch unter (05231) 609-1400 und Alexander Rebbe unter (05231) 609-1450.

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