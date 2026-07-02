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Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Klüt. Fahrzeugteil löst sich während eines Überholvorgangs.

Lippe (ots)

Am Samstag (27.06.2026) gegen 16:50 Uhr kam es auf der Lemgoer Straße (B 238) in Richtung Detmold, auf Höhe eines Waldstücks, zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Ein bislang unbekannter Fahrer eines mattschwarzen Pkw, möglicherweise ein BMW der 3er-Reihe, überholte zwischen der Wahmbecker Straße und der Brokhauser Straße mehrere Fahrzeuge. Während des Überholvorgangs löste sich ein Fahrzeugteil und geriet unter den Pkw einer Beteiligten. Es entstand Sachschaden. Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug oder dem Fahrer nimmt das Verkehrskommissariat unter (05231) 6090 entgegen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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