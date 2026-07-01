Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Kachtenhausen. Kleinkraftrad-Fahrer bei Sturz schwer verletzt.

Lippe (ots)

Auf der Osterheider Straße kam es am Dienstagmorgen (30.06.2026) gegen 6 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Mann mit seinem Kleinkraftrad im Graben landete und schwere Verletzungen erlitt. Der 60-Jährige aus Detmold fuhr in Richtung Helpup, als er auf Höhe der Einmündung zum Schmiede-Wind-Weg an einem Bahnübergang die Kontrolle über sein Kleinkraftrad verlor und stürzte. Der Rettungsdienst brachte den schwerverletzten Mann ins Klinikum. Es entstand geringer Sachschaden an seinem Fahrzeug.

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