POL-LIP: Lage-Kachtenhausen. Kleinkraftrad-Fahrer bei Sturz schwer verletzt.
Lippe (ots)
Auf der Osterheider Straße kam es am Dienstagmorgen (30.06.2026) gegen 6 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Mann mit seinem Kleinkraftrad im Graben landete und schwere Verletzungen erlitt. Der 60-Jährige aus Detmold fuhr in Richtung Helpup, als er auf Höhe der Einmündung zum Schmiede-Wind-Weg an einem Bahnübergang die Kontrolle über sein Kleinkraftrad verlor und stürzte. Der Rettungsdienst brachte den schwerverletzten Mann ins Klinikum. Es entstand geringer Sachschaden an seinem Fahrzeug.
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