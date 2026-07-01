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Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf. Tür an Kirchengemeinde beschädigt.

Lippe (ots)

Zwischen Sonntagnachmittag und Montagmittag (28./29.06.2026) beschädigten bislang Unbekannte eine Tür vom Gemeindehaus einer Kirche in der Hermannstraße. Das Kriminalkommissariat 5 bittet Zeugen, die Hinweise zur Sachbeschädigung geben können, sich telefonisch unter (05231) 6090 zu melden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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