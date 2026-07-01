POL-LIP: Augustdorf. Tür an Kirchengemeinde beschädigt.
Lippe (ots)
Zwischen Sonntagnachmittag und Montagmittag (28./29.06.2026) beschädigten bislang Unbekannte eine Tür vom Gemeindehaus einer Kirche in der Hermannstraße. Das Kriminalkommissariat 5 bittet Zeugen, die Hinweise zur Sachbeschädigung geben können, sich telefonisch unter (05231) 6090 zu melden.
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