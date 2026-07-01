POL-LIP: Augustdorf. Tür an Kirchengemeinde beschädigt.

Lippe (ots) - In der Kampstraße warfen bislang Unbekannte kurz nach Mitternacht am Mittwoch (01.07.2026) die Scheibe einer Tür an einem Wohnhaus ein. Aufgeschreckt durch das laute Geräusch schlug ein Hund im Haus an, so dass die Einbrecher die Flucht ergriffen. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Zeugen, die Hinweise zum Einbruchsversuch geben können, melden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 beim ...

mehr