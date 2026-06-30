POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. BMW X5 gestohlen.

Lippe (ots) - Am Montagnachmittag (29.06.2026, 16:30 Uhr) erfasste eine 79-jährige Autofahrerin auf einem Parkplatz an der Hoffmannstraße einen neunjährigen Jungen mit ihrem Pkw. Die Seniorin beabsichtigte, mit ihrem Opel Astra von dem Parkplatz eines dortigen Fachmarktes in den angrenzenden Kreisverkehr einzufahren. Dabei nahm sie zwar einen 11-jährigen Jungen auf einem E-Scooter auf dem Bürgersteig wahr, übersah ...

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