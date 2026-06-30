POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. BMW X5 gestohlen.
Lippe (ots)
Am Montagnachmittag (29.06.2026) gegen 13:40 Uhr haben unbekannte Täter auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Schloßstraße einen BMW X5 gestohlen. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 6 unter (05231) 6090.
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