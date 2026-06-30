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Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. BMW X5 gestohlen.

Lippe (ots)

Am Montagnachmittag (29.06.2026) gegen 13:40 Uhr haben unbekannte Täter auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Schloßstraße einen BMW X5 gestohlen. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 6 unter (05231) 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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