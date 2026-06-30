Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Kind bei Verkehrsunfall verletzt.

Lippe (ots)

Am Montagnachmittag (29.06.2026, 16:30 Uhr) erfasste eine 79-jährige Autofahrerin auf einem Parkplatz an der Hoffmannstraße einen neunjährigen Jungen mit ihrem Pkw. Die Seniorin beabsichtigte, mit ihrem Opel Astra von dem Parkplatz eines dortigen Fachmarktes in den angrenzenden Kreisverkehr einzufahren. Dabei nahm sie zwar einen 11-jährigen Jungen auf einem E-Scooter auf dem Bürgersteig wahr, übersah jedoch dessen neunjährigen Bruder. Der 11-Jährige hatte das Kinderlaufrad seines kleinen Bruders mit einem Seil an seinem E-Scooter befestigt und zog dieses hinter sich her. Der Opel erfasste den Neunjährigen auf dem Laufrad, wodurch das Kind leicht verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte den Jungen zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergab sich zudem der Verdacht, dass der E-Scooter eine unzulässig hohe Geschwindigkeit erreicht haben könnte und somit ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz vorliegen könnte. Der E-Scooter wurde zur weiteren Überprüfung sichergestellt.

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