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Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg-Fromhausen. Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Lippe (ots)

Am Montagabend (29.06.2026) hat ein 22-jähriger VW-Lupo-Fahrer aus Augustdorf an der Kreuzung Externsteiner Straße / Fromhausener Straße die Vorfahrt eines VW Caddy missachtet, der die Externsteiner Straße in Richtung Detmold befuhr. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit drei Verletzten. Der 25-jährige Fahrer aus Detmold wurde leicht verletzt, ebenso der Unfallverursacher aus Augustdorf. Die 18-jährige Beifahrerin im VW Caddy erlitt schwere Verletzungen und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden liegt bei etwa 10.000 Euro.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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