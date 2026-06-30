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Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Ehrsen-Breden
Schötmar. Handwerkerfahrzeuge aufgebrochen.

Lippe (ots)

Zwischen Samstagmittag und Montagmorgen (27. - 29.06.2026) haben unbekannte Täter in Ehrsen-Breden und Schötmar zwei Handwerkerfahrzeuge aufgebrochen. In der Lohhofstraße, nahe der Einmündung zur Feldstraße, öffneten sie einen abgestellten VW Transporter gewaltsam und entwendeten daraus diverse elektronische Werkzeuge der Marke Hilti. In der Platanenstraße brachen die Täter einen Ford Transit auf; nach ersten Erkenntnissen wurde dort nichts entwendet. Hinweise zu den Taten oder den Tätern nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer (05231) 6090 entgegen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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