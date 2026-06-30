Lippe (ots) - Nur noch wenige Wochen bis zu den lang ersehnten Sommerferien. Für Camping-Fans heißt es dann wieder: Ab ins Wohnmobil oder in den Wohnwagen und auf in den Urlaub. Camper erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit, da das eigene Heim im Urlaub direkt mit dabei ist und gerade für längere Reisen ...

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