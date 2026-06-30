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Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Hakedahl. Einbruch in Rohbau.

Lippe (ots)

Zwischen Samstagabend und Montagmorgen (27. - 29.06.2026) sind unbekannte Täter in eine im Rohbau befindliche Wohnung in der Straße Poggenpohl eingebrochen. Die Einbrecher öffneten gewaltsam eine Tür; entwendet wurde nach derzeitigem Stand nichts. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer (05231) 6090 entgegen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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