POL-LIP: Detmold-Hakedahl. Einbruch in Rohbau.
Lippe (ots)
Zwischen Samstagabend und Montagmorgen (27. - 29.06.2026) sind unbekannte Täter in eine im Rohbau befindliche Wohnung in der Straße Poggenpohl eingebrochen. Die Einbrecher öffneten gewaltsam eine Tür; entwendet wurde nach derzeitigem Stand nichts. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer (05231) 6090 entgegen.
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