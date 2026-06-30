Polizei Lippe

POL-LIP: Schlangen. Christian Gutowski ist neuer Bezirksdienstbeamter für die Gemeinde Schlangen.

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Lippe (ots)

Seit Juni 2026 betreut Polizeihauptkommissar Christian Gutowski die Gemeinde Schlangen. In den vergangenen acht Jahren war er bereits als Bezirksdienstbeamter für die nordöstlichen Ortsteile von Detmold tätig. Nun wechselt er "sein Revier", während sein Vorgänger Sascha Lentzel sich innerhalb der Polizeibehörde personell verändert hat und inzwischen in einem lippischen Kriminalkommissariat arbeitet.

Warum Schlangen? Darauf hat Christian Gutowski direkt eine Antwort parat: "Ich kenne Schlangen schon seit vielen Jahren aus meiner vorherigen Zeit beim Wachdienst der Polizeiwache Detmold, so dass ich schon häufig beim Schlänger Markt präsent war." Der 49-Jährige, der bereits seit 30 Jahren bei der Polizei NRW im Dienst ist, freut sich nun für die Menschen in seinem neuen Bezirk als Kontaktbeamter zur Verfügung zu stehen: "Mir ist es ein Anliegen nah am Bürger zu sein und Kontakte zu Ämtern, Vereinen und Institutionen zu pflegen."

Der Polizeihauptkommissar, der selbst in einem Dorf wohnt und Bezüge zu Jagd, Land- und Forstwirtschaft hat, bringt viel Verständnis für die Sorgen einer ländlichen Gemeinde mit. Ihren neuen Bezirksdienstbeamten erreichen Sie in seinem Büro am Kirchplatz 6 in Schlangen sowie telefonisch unter der Rufnummer (05252) 54 08 630. Da er viel in der Gemeinde unterwegs ist, wird für ein persönliches Gespräch in seinem Büro um eine vorherige Terminabsprache gebeten.

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