Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe/Detmold. Bitte einmal auf die Waage: Wiege-Aktionen für Camper zum Ferienstart.

Lippe (ots)

Nur noch wenige Wochen bis zu den lang ersehnten Sommerferien. Für Camping-Fans heißt es dann wieder: Ab ins Wohnmobil oder in den Wohnwagen und auf in den Urlaub. Camper erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit, da das eigene Heim im Urlaub direkt mit dabei ist und gerade für längere Reisen jede Menge Stauraum bietet. Doch wie viel kann und darf ich für den Urlaub mit an Bord nehmen, um noch sicher mit meinem mobilen Zuhause zu verreisen?

Denn für alle gilt: Das Gesamtgewicht des Fahrzeugs entscheidet, welche Fahrerlaubnis benötigt wird. Je nach zulässiger Gesamtmasse kann ein Führerschein der Klasse B ausreichen. Eventuell kann aber auch ein Führerschein der Klasse B96 oder sogar BE erforderlich sein. Zudem gibt es eine maximal zulässige Zuladung für Wohnwagen und Wohnmobile.

Um Klarheit zu schaffen und diese Antwort zu klären, lädt die lippische Polizei Camping-Mobile auf die Waage ein. Aufgrund der großen Nachfrage und der positiven Resonanz in den letzten Jahren, veranstaltet die Verkehrspolizei in diesem Sommer direkt zwei kostenlose Wiege-Aktionen:

Dienstag, 14.07.2026 von 10 bis 16 Uhr

Mittwoch, 15.07.2026 von 13 bis 19 Uhr

Die Waage steht an diesen Terminen auf dem Polizeigelände im Waldweg 20 in Detmold für Reisemobile bereit - egal ob Wohnwagen, Wohnmobil oder auch der PKW samt Anhänger. Mitzubringen sind neben dem bepackten Gefährt auch die entsprechenden Fahrzeugpapiere.

Um lange Wartezeiten vor der Waage zu vermeiden, bitten wir per E-Mail unter Wiegeaktion.Lippe@polizei.nrw.de um Voranmeldung bis zum 10.07.2026 mit Wunschzeit, Namen und einer Telefonnummer.

Bitte beachten: Wer am Wiege-Tag mit zu schwerer Ladung unterwegs ist, wird in diesem Fall nicht von der Polizei geahndet. Statt Kontrolle und Sanktion steht bei dieser Aktion die reine Prävention im Vordergrund, damit alle sicher in den lang ersehnten Urlaub starten können. In persönlichen Gesprächen sollen die Urlauberinnen und Urlauber darüber aufgeklärt werden, ob sie ihr Fahrzeug ordnungsgemäß beladen haben und welche Gefahren bei einer Überladung drohen. Zusätzlich gibt es Tipps zu den Themen Bremsweg und Ladungssicherung.

Auch ein Team der lippischen Kriminalprävention wird mit einem Info-Stand vor Ort sein und interessierte Camping-Fans beraten, wie sie sich zum Beispiel am Urlaubsort vor Diebstahl schützen können oder wie ein Fahrrad gut vor Langfingern gesichert wird. Zusätzlich wird die Dekra an der Aktion teilnehmen und Informationen zum Thema Ladungssicherung geben.

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