Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder-Schwalenberg. Mann im Schiedersee ertrunken.

Lippe (ots)

In der Straße Kronenbruch ertrank am Samstagmorgen (27.06.2026) ein Mann aus Schlangen beim Baden im Schiedersee. Nach ersten Erkenntnissen ging der 61-Jährige aus Schlangen gegen 5.30 Uhr trotz Badeverbot in den See, schwamm einige Meter und tauchte anschließend unter. Ein Zeuge wählte den Notruf, als der Mann nicht wieder aus dem Wasser auftauchte. Im Rahmen umfangreicher Suchmaßnahmen fanden Taucher der Feuerwehr den ertrunkenen Mann schließlich im See. Dieser hatte im Vorfeld jemanden auf dem Campingplatz am Schiedersee besucht. Nach ersten Ermittlungen kann ein Fremdverschulden ausgeschlossen werden, so dass die Kriminalpolizei von einem Badeunfall ausgeht. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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