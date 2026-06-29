POL-LIP: Detmold. In mehrere Kellerräume eingebrochen.

Lippe (ots) - Am Freitag, den 26.06.2026 gegen 15:45 Uhr kam es auf der Barntruper Straße in Detmold, in Höhe der Einmündung Mosebeck, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Zur Unfallzeit beabsichtigte eine 25-jährige Pkw-Fahrerin von der Barntruper Straße nach links in Richtung Mosebeck abzubiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden 58-jährigen Motorradfahrer. In Folge des ...

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