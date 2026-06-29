POL-LIP: Detmold. In mehrere Kellerräume eingebrochen.
Lippe (ots)
In der Felix-Fechenbach-Straße sind bislang Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Samstag (26./27.06.2026) in mehrere Kellerräume eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Die Täter öffneten gewaltsam diverse Türen. Was genau gestohlen wurde, steht noch nicht abschließend fest. Zeugenhinweise zum Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer (05231) 6090 entgegen.
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