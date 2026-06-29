POL-LIP: Extertal-Bösingfeld. Bewohner verhindert Einbruch.
Lippe (ots)
In der Hummerbrucher Straße versuchte ein bislang Unbekannter am Samstag (27.06.2026) kurz nach Mitternacht in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Ein Bewohner bemerkte verdächtige Geräusche am Haus und entdeckte den Einbrecher. Er machte auf sich aufmerksam, so dass der Unbekannte flüchtete. Zeugen, die Hinweise zum Einbruchsversuch geben können, melden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090.
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