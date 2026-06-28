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Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal Hohenhausen. Mit dem Pedelec in den Gegenverkehr geraten.

Lippe (ots)

Am Freitag, den 26.06.2026 gegen 17:43 Uhr geriet auf der Straße Tiefental, zwischen Ortsteilen Tevenhausen und Hohenhausen, ein 27-jähriger Pedelec Fahrer im Bereich der Kurven auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem entgegen kommenden Fahrzeug eines 55-jährigen PKW-Fahrers. Dabei wurde der Pedelec Fahrer leicht verletzt und wurde einem Krankenhaus zugeführt. An dem PKW entstand geringer Sachschaden. Das zuständige Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer (05231) 6090 entgegen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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