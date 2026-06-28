Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Motorradfahrer beim Abbiegen übersehen.

Lippe (ots)

Am Freitag, den 26.06.2026 gegen 15:45 Uhr kam es auf der Barntruper Straße in Detmold, in Höhe der Einmündung Mosebeck, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Zur Unfallzeit beabsichtigte eine 25-jährige Pkw-Fahrerin von der Barntruper Straße nach links in Richtung Mosebeck abzubiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden 58-jährigen Motorradfahrer. In Folge des Zusammenstoßes erlitt der Motorradfahrer lebensgefährliche Verletzungen. Für die Unfallaufnahme wurde ein spezialisiertes Unfallaufnahme Team aus Bielefeld eingesetzt. Die Barntruper Straße war für die Unfallaufnahme am Freitagnachmittag zeitweise komplett gesperrt. Das zuständige Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer (05231) 6090 entgegen.

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