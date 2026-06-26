Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe/Detmold. Einladung für Medienvertreter zu einem Pressegespräch: Neue Führungskräfte für die Polizeiwache Detmold.

Lippe (ots)

Die Polizei Lippe lädt interessierte Medienvertreter zu einem Pressegespräch am Donnerstag (02.07.2026) um 11 Uhr in das Polizeidienstgebäude in der Bielefelder Straße 90 (Raum Lipperland) in Detmold ein.

Abteilungsleiter Polizei, Alexander Fenske, und Direktionsleiterin Gefahrenabwehr/Einsatz, Jennifer Kockel, stellen zwei neue Führungskräfte der Polizeiwache Detmold vor: Sowohl die Leitung der Detmolder Wache als auch die Leitung des Bezirksschwerpunktdienstes Detmold wurden im Juni 2026 neu besetzt.

Aus organisatorischen Gründen bitten wir Journalisten um eine vorherige Anmeldung bei der Pressestelle (Telefon: (05231) 5050 oder E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de), falls eine Teilnahme geplant ist.

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