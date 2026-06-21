Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Neunjährige Radfahrerin bei Sturz schwer verletzt

Lippe (ots)

Eine neunjährige Radfahrerin hat sich am Donnerstagabend, dem 19.06.2026, gegen 20:10 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Pottenhauser Straße schwere Verletzungen zugezogen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr das Mädchen mit ihrem Fahrrad den Gehweg der Pottenhauser Straße in Fahrtrichtung Pottenhausen. Auf Höhe des Eingangsbereichs des dortigen Friedhofs übersah sie eine hervorstehende Mauerecke, kollidierte mit dieser und stürzte. Nach der Erstversorgung wurde sie zur stationären Behandlung in das Klinikum Detmold verbracht.

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