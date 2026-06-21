Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Auffahrunfall mit leicht verletzter Person

Lippe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Augustdorfer Straße ist am Donnerstag, dem 19.06.2026, gegen 15:45 Uhr, eine Person leicht verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 19-jähriger Autofahrer die Augustdorfer Straße in Richtung Augustdorf. Auf Höhe der Sandstraße musste eine vorausfahrende 20-jährige Fahrzeugführerin verkehrsbedingt anhalten. Der 19-jährige bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr mit seinem Pkw auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. Die 20-jährige erlitt dabei leichte Verletzungen. Die beteiligten Fahrzeuge wurden im Front- bzw. Heckbereich teilweise stark beschädigt. Die Polizei nahm den Unfall auf und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall ein.

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