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Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Auffahrunfall mit leicht verletzter Person

Lippe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Augustdorfer Straße ist am Donnerstag, dem 19.06.2026, gegen 15:45 Uhr, eine Person leicht verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 19-jähriger Autofahrer die Augustdorfer Straße in Richtung Augustdorf. Auf Höhe der Sandstraße musste eine vorausfahrende 20-jährige Fahrzeugführerin verkehrsbedingt anhalten. Der 19-jährige bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr mit seinem Pkw auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. Die 20-jährige erlitt dabei leichte Verletzungen. Die beteiligten Fahrzeuge wurden im Front- bzw. Heckbereich teilweise stark beschädigt. Die Polizei nahm den Unfall auf und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall ein.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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