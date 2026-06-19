Polizei Lippe

POL-LIP: Schlangen. 10-jähriger Junge beraubt.

Lippe (ots)

Ein unbekannter Jugendlicher hat am Sonntagabend (14.06.2026) in Schlangen einen 10-jährigen Jungen festgehalten, mit Gewalt gedroht und einen Eisgutschein geraubt. Der Vorfall ereignete sich zwischen 16:55 und 17:05 Uhr auf dem Weg entlang der Sportanlage am Rennekamp in Höhe der dortigen Kita. Der Täter durchsuchte die Taschen des verängstigten Jungen und nahm einen Eisgutschein einer Eisdiele an sich. Anschließend kehrte er zu einer Gruppe wartender Jugendlicher in einem nahegelegenen Waldstück zurück. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 13 bis 15 Jahre alt, rund 1,50 bis 1,66 Meter groß. Er trug einen schwarzen Jogginganzug (Hose und Oberteil mit Kapuze), Marke vermutlich Nike. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 6 zu melden.

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