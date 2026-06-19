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Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Biemsen-Ahmsen. Auffahrunfall mit Verletztem.

Lippe (ots)

Am Donnerstagmorgen (18.06.2026, 06:30 Uhr) kam es auf der Straße "Am Zubringer" in Biemsen-Ahmsen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 37-jähriger Mann aus Lage fuhr mit seinem Seat auf einen verkehrsbedingt haltenden Skoda eines 26-jährigen Mannes aus Bielefeld auf. Nach ersten Erkenntnissen wurde der 37-Jährige während der Fahrt durch ein Insekt im Fahrzeuginneren abgelenkt und bemerkte das haltende Fahrzeug zu spät. Durch die Kollision entstand ein Sachschaden von rund 25.000 Euro; beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der 26-Jährige erlitt leichte Verletzungen und begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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