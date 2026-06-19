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Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe-Asemissen. Kinder in Schulbus bei Gefahrenbremsung verletzt.

Lippe (ots)

Am Donnerstagmittag (18.06.2026, 13:30 Uhr) wurde nach aktuellem Stand auf der Hauptstraße in Asemissen ein Linienbus wegen einer querenden 10-jährigen Fußgängerin zur Gefahrenbremsung gezwungen; sechs Kinder und Jugendliche sind dabei gestürzt und wurden leicht verletzt. Die 10-jährige Fußgängerin überquerte in Höhe der Straße "Am Sportplatz" die Fahrbahn und übersah den Linienbus, der aus Richtung Oerlinghausen kam. Der 38-jährige Busfahrer leitete eine Gefahrenbremsung ein, um eine Kollision zu verhindern. Infolge des Bremsmanövers stürzten mehrere minderjährige Fahrgäste im Bus, eine Person fiel gegen eine Glasscheibe, die durch den Zusammenstoß mit dem Fahrgast zerbarst. Sechs Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 10 und 17 Jahren wurden leicht verletzt und durch die eingesetzten Rettungssanitäter vor Ort behandelt. Der Fahrer und die Fußgängerin blieben unverletzt. Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich rund 45 Fahrgäste im Bus.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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