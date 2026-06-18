Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Verkehrsunfall mit schwerstverletztem Radfahrer.

Lippe (ots)

Ein 65-jähriger Pedelec-Fahrer kollidierte am Mittwochnachmittag (17.06.2026) um 15:15 Uhr auf der Straße "Am Fischerkamp" mit dem Transporter eines 21-jährigen Fahrers aus Niedersachen. Der 65-Jährige fuhr aus der Ausfahrt eines Parkhauses auf die Fahrbahn und übersah dabei offenbar den vorfahrtsberechtigten Bulli. Bei dem Zusammenstoß erlitt der Radfahrer aus Detmold lebensgefährliche Verletzungen.Er wurde nach der Erstversorgung am Unfallort in ein Krankenhaus gebracht. Das Verkehrsunfallteam aus Bielefeld übernahm die Spurensicherung. Die Straße war bis 19 Uhr gesperrt. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 7.000 Euro. Wer Hinweise zum Unfallhergang geben kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer (05231) 6090 beim Verkehrskommissariat.

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