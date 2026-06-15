Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Nienhagen. 21-Jährige bei Verkehrsunfall leicht verletzt.

Lippe (ots)

Am Freitagmorgen (12.06.2026) kam es auf der Pivitsheider Straße (L945) in Nienhagen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 21-jährige Autofahrerin leicht verletzt wurde. Die Frau aus Lemgo war gegen 09:30 Uhr mit einem VW T-Cross in Richtung Bielefelder Straße unterwegs, als sie kurz vor einer Brücke aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern geriet. In der Folge kollidierte der Pkw mit einem Begrenzungsstein. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde vor Ort durch Rettungskräfte behandelt. Ein Transport ins Krankenhaus war nicht erforderlich. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

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