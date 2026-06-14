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Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Auffahrunfall - Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss

Lippe (ots)

Am Freitag, 12.06.2026 um 23:20 Uhr hielt eine 52-jährige Pkw-Fahrerin an der Lichtzeichenanlage im Bereich der Kreuzung Lockhauser Straße/ B239 in Bad Salzuflen. Ein 25-Jähriger fuhr mit seinem Pkw von hinten auf das Heck des vor ihm wartenden Fahrzeuges auf. Es entstand Sachschaden an beiden Pkw. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 25-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet; der Führerschein wurde sichergestellt.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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