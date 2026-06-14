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Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Pedelec-Fahrer kollidiert mit Pkw und flüchtet.

Lippe (ots)

Am Freitag, 12.06.2026 um 06:55 Uhr verließ ein 57-Jähriger mit seinem Pkw eine Grundstücksausfahrt in der Langen Straße in Lage. Ein bislang unbekannter Pedelec-Fahrer befuhr zeitgleich den Bürgersteig der Langen Straße in Richtung Innenstadt. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, wobei am Pkw Sachschaden entstand. Der Pedelec-Fahrer verließ den Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Das zuständige Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer (05231) 6090 entgegen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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