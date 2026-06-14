Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Radfahrerin stürzt - Fußgängerin entfernt sich unerlaubt vom Unfallort.

Lippe (ots)

Am Freitag, 12.06.2026 um 07:15 Uhr befuhr eine 33-jährige Pedelec-Fahrerin die Friedrichstraße in Richtung Bahnhofstraße in Lage. Dort querte eine Fußgängerin unmittelbar vor der Fahrradfahrerin die Fahrbahn, woraufhin die 33-Jährige bremsen musste und dabei zu Fall kam. Durch den Sturz verletzte sie sich leicht. Die Fußgängerin setzte ihren Weg fort, ohne die Feststellung ihrer Beteiligung zu ermöglichen. Das zuständige Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer (05231) 6090 entgegen.

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