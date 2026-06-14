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Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. 14-Jähriger bei Sturz mit Fahrrad verletzt.

Lippe (ots)

Am Freitag, 12.06.2026 um 16:00 Uhr befuhr ein 14-jähriger Detmolder die Bachstraße in Richtung Bielefelder Straße. Bei der Querung der nassen Fahrbahn geriet er mit seinem Fahrrad an einen Bordstein, verlor die Kontrolle und stürzte. Dabei erlitt er leichte Verletzungen, die im Klinikum behandelt wurden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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