POL-LIP: Detmold. 14-Jähriger bei Sturz mit Fahrrad verletzt.

Lippe (ots) - Am Freitagmorgen (12.06.2026) gegen 07:15 Uhr wurde eine 11-Jährige an einer Querungshilfe in der Triftenstraße von einem unbekannten Pkw angefahren und leicht verletzt. Der Fahrer entfernte sich anschließend vom Unfallort. Der Fahrer soll etwa 45 bis 50 Jahre alt sein, eine Glatze und einen kurzen grauen Bart haben sowie einen braunen Pkw mit silbernen oder grauen Akzenten gefahren haben. Zeugen können ...

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