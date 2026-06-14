PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg. Körperverletzung nach Kneipenbesuch - Zeugen gesucht.

Lippe (ots)

Am Samstag, 13.06.2026 gegen 02:10 Uhr wurde ein 32-Jähriger in der Neuen Torstraße in Blomberg nach einem Kneipenbesuch zunächst beleidigt und dann unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Durch den Schlag wurde das Opfer vorübergehend bewusstlos. Der bislang unbekannte Täter flüchtete in Richtung Marktplatz. Es soll sich bei dem Tatverdächtigen um einen 22-24-jährigen Erwachsenen gehandelt haben, ca. 170 bis 180 cm groß, kräftige Statur. Dieser soll ein weißes Oberteil und eine helle Jeanshose getragen haben. Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise richten Sie bitte an die Rufnummer (05231) 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 12.06.2026 – 16:23

    POL-LIP: Leopoldshöhe - Krentrup. Schwerer Verkehrsunfall mit fünf Verletzten.

    Lippe (ots) - Am Freitagmittag (12.06.2026) ereignete sich an der Schötmarschen Straße in Krentrup ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem drei Personen schwer und zwei Personen leicht verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren ein Kia und ein Mercedes die Schötmarsche Straße in Fahrtrichtung Leopoldshöhe. Gegen 13:10 Uhr mussten beide Fahrzeuge ...

    mehr
  • 12.06.2026 – 14:39

    POL-LIP: Lage. Unfallflucht an Querungshilfe.

    Lippe (ots) - Am Freitagmorgen (12.06.2026) gegen 07:15 Uhr wurde eine 11-Jährige an einer Querungshilfe in der Triftenstraße von einem unbekannten Pkw angefahren und leicht verletzt. Der Fahrer entfernte sich anschließend vom Unfallort. Der Fahrer soll etwa 45 bis 50 Jahre alt sein, eine Glatze und einen kurzen grauen Bart haben sowie einen braunen Pkw mit silbernen oder grauen Akzenten gefahren haben. Zeugen können ...

    mehr
  • 11.06.2026 – 09:26

    POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Zeugen verhindern Roller-Diebstahl durch Jugendliche.

    Lippe (ots) - Im Yogaweg versuchten drei Jugendliche am Mittwochnachmittag (10.06.2026) gegen 14.45 Uhr einen Roller zu stehlen, der in einer Tiefgarage abgestellt war. Ein Zeuge bemerkte den Diebstahlversuch, so dass die Jugendlichen flüchteten. Ein weiterer aufmerksamer Zeuge griff ein und stoppte zwei der jungen Täter auf ihrer Flucht. Gemeinsam mit weiteren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren