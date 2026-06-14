Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg. Körperverletzung nach Kneipenbesuch - Zeugen gesucht.

Lippe (ots)

Am Samstag, 13.06.2026 gegen 02:10 Uhr wurde ein 32-Jähriger in der Neuen Torstraße in Blomberg nach einem Kneipenbesuch zunächst beleidigt und dann unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Durch den Schlag wurde das Opfer vorübergehend bewusstlos. Der bislang unbekannte Täter flüchtete in Richtung Marktplatz. Es soll sich bei dem Tatverdächtigen um einen 22-24-jährigen Erwachsenen gehandelt haben, ca. 170 bis 180 cm groß, kräftige Statur. Dieser soll ein weißes Oberteil und eine helle Jeanshose getragen haben. Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise richten Sie bitte an die Rufnummer (05231) 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell