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POL-LIP: Detmold-Berlebeck. Verkehrsunfall auf der Gauseköte.

POL-LIP: Detmold-Berlebeck. Verkehrsunfall auf der Gauseköte.
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Lippe (ots)

Auf der Paderborner Straße kam es am Dienstagnachmittag (09.06.2026) gegen 16.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Gauseköte. Ein 45-jähriger Alfa Romeo-Fahrer fuhr in Richtung Schlangen und war nach ersten Erkenntnissen mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Auf der Gauseköte musste er im Bereich der Kurven aufgrund eines Radfahrers und weiteren PKWs vor ihm abbremsen. Dadurch verlor der Mann aus Schlangen augenscheinlich die Kontrolle über seinen Alfa und geriet in den Gegenverkehr, wo er mit dem Dacia Sandero eines 83-jährigen Mannes aus Schlangen zusammenstieß. Der Dacia-Fahrer verlor daraufhin ebenfalls die Kontrolle über sein Auto und kam von der Fahrbahn ab und schließlich an einer Sanddüne zum Stehen. Er wurde leicht verletzt vom Rettungsdienst ins Klinikum gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschade in Höhe von rund 8.000 Euro. Die Paderborner Straße im Bereich der Gauseköte blieb für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Richtungen bis etwa 17.50 Uhr gesperrt. Das Verkehrskommissariat bittet den unbeteiligten Radfahrer sowie Autofahrer, die den Verkehrsunfall bemerkt haben müssen, sich als Zeugen telefonisch unter (05231) 6090 zu melden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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