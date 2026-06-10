Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Einbruch in Firmengebäude.

Lippe (ots)

In der Sylbacher Straße sind bislang Unbekannte zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen (09./10.06.2026) in Büroräume einer Firma eingebrochen. Über ein Fenster verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und durchwühlten diese auf der Suche nach Diebesgut. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht abschließend fest. Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können, melden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 2.

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