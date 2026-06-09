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Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung - Vermisster aufgefunden.

Lippe (ots)

Der seit Samstag (06.06.2026) vermisste 80-jährige Mann aus Lemgo wurde am Dienstagnachmittag (09.06.2026) tot im Bereich Lemgo aufgefunden. Einsatzkräfte der Polizei fanden seinen Leichnam in einem Waldgebiet. Es liegen nach aktuellen Erkenntnissen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor, das zum Tod des Mannes geführt haben könnte. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Danke an Medien und Bevölkerung für die Unterstützung bei der Suche. Bitte löschen Sie alle veröffentlichten Fotos und persönliche Daten des Mannes.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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