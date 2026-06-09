Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo-Brake. Supermarktkasse aufgebrochen.

Lippe (ots)

In einem Aldi-Markt in der Lemgoer Straße hat am Montagabend (08.06.2026) gegen 20.30 Uhr ein bislang Unbekannter eine Kasse aufgebrochen und Bargeld entwendet. Der Dieb nutzte einen kurzen Moment, in dem die Kasse nicht durch Personal besetzt war, um die verschlossene Kasse aufzubrechen. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl geben können, setzen sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 mit dem Kriminalkommissariat 2 in Verbindung.

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