Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Remmighausen. Mit geparktem Auto kollidiert und in den Gegenverkehr geraten.

Lippe (ots)

Auf der Hornschen Straße ereignete sich am Montagvormittag (08.06.2026) gegen 10.30 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt und drei Fahrzeuge beschädigt wurden. Ein 79-Jähriger aus Detmold war mit seinem Opel Corsa in Richtung Horn-Bad Meinberg unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte er mit einem am Straßenrand geparkten Opel Astra eines 72-jährigen Detmolders, der sich noch in dem Fahrzeug befand. Der Corsa überschlug sich anschließend und stieß mit einem VW Caddy im Gegenverkehr zusammen, dessen 66-jähriger Fahrer aus Schieder-Schwalenberg in Richtung Detmold fuhr. Der Corsa kam schlussendlich auf dem Dach liegend zum Stehen. Bei dem Verkehrsunfall wurde der 79-Jährige schwer verletzt; der 72- sowie 66-Jährige erlitten leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte alle drei Männer ins Krankenhaus. Alle beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 16.000 Euro. Die Hornsche Straße blieb für die Unfallaufnahme bis etwa 12.40 Uhr gesperrt.

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