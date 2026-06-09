POL-LIP: Leopoldshöhe. In Firmengebäude eingebrochen.
Lippe (ots)
In der Mühlenstraße drangen bislang Unbekannte zwischen Samstagmittag und Montagmorgen (06. - 08.06.2026) augenscheinlich über eine Tür gewaltsam in ein Firmengebäude ein. Die Einbrecher entwendeten nach ersten Erkenntnissen diverse Werkzeuge. Zeugenhinweise zum Einbruchsdiebstahl nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer (05231) 6090 entgegen.
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